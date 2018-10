Washington. Hurrikan »Michael« hat an der Südostküste der USA mindestens sechs Menschen das Leben gekostet. Die Polizei im Bezirk Gadsden in Florida teilte am Donnerstag abend (Ortszeit) mit, vier Menschen seien dort bedingt durch den Sturm ums Leben gekommen. Auch in Georgia und North Carolina kamen durch den Sturm Menschen zu Tode. (dpa/jW)