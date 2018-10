BRD weitet Grenzkontrollen aus

Berlin. Nach Österreich und Frankreich hat am Freitag auch Deutschland angekündigt, die seit 2015 bestehenden Grenzkontrollen um weitere sechs Monate zu verlängern. Damit können die Überprüfungen an der Grenze zu Österreich bis zum 11. Mai kommenden Jahres aufrechterhalten werden, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos rief Deutschland und andere Länder des Schengen-Raums bei dem Treffen der europäischen Innenminister in Luxemburg auf, die Grenzkontrollen aufzuheben. Die Reisefreiheit im Schengen-Raum sei »eines der greifbarsten Beispiele (...) der europäischen Integration«. (AFP/jW)