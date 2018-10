Vonovia will Mieten in Frankreich kassieren

Bochum. Der größte deutsche Wohnungskonzern, Vonovia, greift nun auch in Frankreich zu. Wie das Bochumer Unternehmen am Freitag mitteilte, hat ein Konsortium um die Immobiliengesellschaft »CDC Habitat« vier Fünftel der Anteile an einem 4.000 Wohnungen umfassenden Portfolio einer Tochtergesellschaft des französischen Eisenbahnbetreibers SNCF erworben. Vonovia selbst habe im Rahmen dieses Deals eine indirekte Beteiligung in Höhe von zehn Prozent erstanden. Über den Kaufpreis machte die Aktiengesellschaft Vonovia keine Angaben. Der Konzern vermietet aktuell rund 400.000 Wohnungen und ist mit weitem Abstand Marktführer in Deutschland. (Reuters/jW)