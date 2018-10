WTO warnt vor einem Handelskrieg

Nusa Dua. Ein Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Volksrepublik China könnte das Volumen des internationalen Warenaustauschs nach Darstellung der Welthandelsorganisation WTO um 17,5 Prozent minimieren.

Die globale Wirtschaftsleistung könnte nach diesem Szenario im Durchschnitt um 1,9 Prozent belastet werden, sagte WTO-Präsident Roberto Azevêdo am Mittwoch am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Nusa Dua (Indonesien). Nach einer IWF-Berechnung leiden China und die USA selbst bereits stark unter den Handelsstreitigkeiten. (dpa/jW)