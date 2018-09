Erdogan unerwünscht

Kundgebung gegen die Repression in der Türkei am 4. November 2016 in Berlin: »Nicht die Kurden sind Terroristen, sondern die AKP!« Foto: Paul Zinken/dpa

Die Journalistengewerkschaften DJU in Verdi und DJV sowie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International rufen zu Protesten gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Berlin auf. Das Bündnis kündigte am Donnerstag eine gemeinsame Kundgebung vor dem Berliner Hauptbahnhof für den 28. September an.

Erdogan kommt auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vom 27. bis zum 29. September zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Es sei eine »Ohrfeige« für die in der Türkei verfolgten Journalisten, dass Erdogan mit militärischen Ehren empfangen werde, kritisierte DJV-Chef Frank Überall. Steinmeier und Merkel sendeten damit das Signal, dass die »Abschaffung der Pressefreiheit eine innertürkische Angelegenheit« sei und die diplomatischen Beziehungen mit Deutschland nicht trübe. Amnesty verwies darauf, dass sich die Lage für unabhängige Journalisten nicht verbessert habe. »Kritik an der Regierung, die Arbeit für eine ›verdächtige‹ Redaktion, der Kontakt mit einer heiklen Quelle oder die bloße Nutzung eines verschlüsselten Messengerdienstes reichen aus, um Journalisten wegen Terrorismusvorwürfen zu inhaftieren.«

Nach wie vor festgehalten wird etwa der österreichische Journalist und jW-Autor Max Zirngast. Er wurde am Donnerstag zu einer Befragung durch die Staatsanwaltsanwaltschaft gebracht. Sein Rechtsanwalt Murat Yilmaz ging davon aus, dass er auch dem Haftrichter vorgeführt werden würde, der über das weitere Vorgehen entscheiden müsse. Ergebnisse dieser Anhörungen waren bis jW-Redaktionsschluss nicht bekannt.

Vor allem kurdische und türkische Gruppen rufen für Freitag, 28. September, zu einer Großdemonstration ab 16 Uhr auf dem Potsdamer Platz in Berlin auf. Ursprünglich war die Kundgebung erst für Sonnabend angekündigt worden, doch Erdogan will am 29. September in Köln eine Moschee einweihen. Dort werde er eventuell eine kurze Ansprache halten, eine große Rede sei aber nicht geplant, sagte der Sprecher der türkischen Botschaft in Berlin, Refik Sogukoglu. Auch in Köln werden Proteste vorbereitet. (AFP/dpa/jW)