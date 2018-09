Waffen aus der BRD kommen weltweit in Kriegen und Konflikten zum Einsatz Foto: Stephanie Pilick / dpa

Kriegsgegner vom Bündnis »Block war« planen in Kassel am 21. September – er wurde 1981 von der UNO zum »Internationalen Tag des Friedens« erklärt –, eine »Frühschicht« abzuhalten, um gemeinsam die Zugänge zu Rüstungskonzernen zu versperren. Warum dort?

Kassel gehört neben Bremen, Kiel, München und der Region rund um den Bodensee zu den Standorten in der Bundesrepublik, wo eine Vielzahl an Konzernen Waffen produziert. Dort sind zum Beispiel die Rheinmetall Landsysteme GmbH, Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG und Projekt System & Management GmbH angesiedelt. Von hier aus werden Panzer in Krisengebiete in aller Welt exportiert: Aus Kassel stammen zum Beispiel Panzer, die die türkische AKP-Regierung im März bei ihrem Angriffskrieg in der nordsyrischen Region um Afrin eingesetzt hat. Hiesige Unternehmen liefern ebenso Rüstungsgüter nach Katar und Saudi-Arabien, die als Kriegsparteien im Jemen agieren. Wir tragen eine gewisse Mitverantwortung dafür, wenn Konflikte in anderen Ländern befeuert werden: Krieg beginnt vor unserer Haustür, in den Waffenfabriken. Das wollen und müssen wir ändern.

Können Sie die praktischen Auswirkungen deutscher Rüstungsproduktion schildern?

Die türkische Armee hat in Afrin mit deutschen Bomben und Panzern Schlimmes angerichtet: Zivilisten wurden getötet – auch solche, die sich auf der Flucht befanden. Felder wurden verbrannt, so dass Menschen dort jetzt Hunger leiden. Die AKP-Regierung geht nicht nur in Syrien rigide gegen Kurdinnen und Kurden vor, sondern auch im eigenen Land, um ihren Machtanspruch dort durchzusetzen. Daran sind deutsche Rüstungskonzerne beteiligt. Sie umgehen teilweise Exportverbote hierzulande, indem sie ihre tödlichen Produkte etwa gemeinsam mit Partnerunternehmen direkt in Krisengebieten herstellen.

Die Blockade in Kassel soll ein »bewusster Akt des zivilen Ungehorsams« sein. Was ist damit gemeint?

Eine Blockade ist sowieso ein Akt des zivilen Ungehorsams. Möglicherweise werden wir uns in einer rechtlichen Grauzone bewegen, um im besten Fall Betriebsabläufe stören und Transporte der Rüstungsunternehmen hinauszögern zu können. Wir werden nicht nur mit Transparenten durch die Stadt ziehen, sondern wollen verdeutlichen, dass wir dieses Unrecht nicht länger tolerieren oder ignorieren.

Sind Sie in Kontakt mit Behörden?

Die Blockaden haben wir nicht angemeldet. Das würde auch unseren Zielen widersprechen. Die Rüstungskonzerne könnten sich dann besser auf unsere Aktionen einstellen, in der Folge wäre unser Protest weniger effektiv. Angemeldet haben wir aber Infostände in der Stadt. Dort wollen wir mit der Bevölkerung in Austausch kommen, sie über unsere Blockaden informieren und fragen, ob sie sich uns anschließen. Falls sie das nicht tun möchten, werden wir unsere Gesprächspartner fragen, welche Aktionsformen sie eher befürworten würden.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Organisationen wie »Erdogan not welcome« oder »Ciwanen Azad Kassel«?

Die Geschütztürme der Leopard-Panzer, die der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem AKP-Regime gegen die Kurdinnen und Kurden einsetzt, wurden in Kassel hergestellt. Ohne den Betrieb der Rüstungsunternehmen in unserer Stadt hätte dieser Kriegseinsatz also so nicht stattfinden können.

Was wollen Sie mit Ihren Aktionen erreichen?

Laut einer Umfrage von You-Gov Deutschland vom Mai dieses Jahres ist eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent der Deutschen gegen den Verkauf von Waffen und anderen Rüstungsgütern ins Ausland. Sogar 80 Prozent der Bürger lehnen Exporte in Kriegs- und Krisengebiete ab, und 83 Prozent sind gegen Lieferungen an die Türkei, die immerhin NATO-Partner ist. Diese Mehrheit wollen wir nutzen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben. Wir reihen uns damit in die vielfältigen Proteste ein, die es in der ganzen Republik gibt.

Sie haben einen Aktionskonsens – was besagt der?

Uns ist wichtig, dass wir aufeinander achten und unseren Protest friedlich gemeinsam durchführen. Keiner soll seine persönlichen Grenzen überschreiten müssen. Und es geht uns außerdem darum, mit rüstungskritischen Organisationen langfristig im Austausch zu bleiben. Unser Widerstand soll breiter werden.