»Niemand will zur Erholung in ein Industriegebiet fahren«

Im brandenburgischen Guhlen, nahe dem Schwielochsee, betreibt die »Central European Petroleum GmbH«, kurz CEP, einen Bohrplatz. Dort werden Erdöl und -gas gefördert. Einwohner fürchten nun um ihre Gesundheit, die Qualität des Trinkwassers und den Erhalt des Tourismus am See. Sie selbst wohnen in der Gegend. Was ist geplant?

Vor Jahren begann der deutsch-kanadische Konzern hier einen Bohrplatz einzurichten. Das hatte die Bevölkerung zunächst nicht sehr beunruhigt. Vielleicht auch, weil die lokalen Medien damals darüber kaum berichteten – warum sie es nicht taten, kann ich mir nicht erklären. Nun aber soll es ein Planfeststellungsverfahren für die Genehmigung von etwa 40 weiteren Bohrungen geben. Das betreffende Gebiet von rund 330 Quadratkilometern erstreckt sich von Tauche nahe Beeskow bis weit über Lieberose hinaus. Aus Protest gegen diese Pläne hat sich in diesem Jahr unsere Bürgerinitiative »Gegen Gasbohren im Oberspreewald« gegründet.

Wie ist die Stimmung vor Ort?

Wir fürchten uns vor einer Überschwemmung durch Giftschlämme und vor Verunreinigungen des Trinkwassers wegen des abgefackelten Gases. Uns ist bekannt, dass in Niedersachsen, wo Gas und Erdöl gefördert werden, die Anzahl von Krebserkrankungen im Zusammenhang mit Bohrschlamm zugenommen hat. Auch bei uns könnte das passieren.

Zudem befürchten wir den Einbruch des Tourismus am Schwielochsee. Die Gemeinde ist ein staatlich anerkannter Erholungsort, in diesem Jahr steht die turnusmäßige Überprüfung dieses Status an. Aber in ein Industriegebiet wird niemand zur Erholung fahren wollen. Die Umwelt soll zerstört werden – nur wegen Profitinteressen eines Konzerns.

Ließe sich das Unterfangen politisch noch verhindern?

Die brandenburgische Landesregierung aus SPD und Linke hat diese folgenreiche Landschaftsverschandelung zu verantworten. Aus meiner Sicht zieht die SPD ihre Politik durch. Die Linke passt sich an, da sie offenbar zu Fragen der Energiegewinnung und -versorgung keine eigene Meinung hat. Stephan Loge, SPD-Landrat des Kreises Dahme-Spreewald, hat das Projekt bereits abgenickt.

Wie protestieren Sie dagegen?

Wir machen auf das Problem aufmerksam, indem wir demonstrieren. Am 30. August sind wir erstmals auf die Straße gegangen, mit 120 Menschen. Vergangenen Mittwoch waren wir wieder mit etwa 60 Teilnehmern vor dem Bohrplatz. Seither kommen immer mehr Menschen in unsere Bürgerinitiative, die ihre Lebensumstände bedroht sehen. Guhlen ist ein kleiner Ort mit etwa 40 Einwohnern – aber die ebenso betroffene Gemeinde Schwielochsee hat etwa 1.500 Einwohner.

Sie haben darauf hingewiesen, dass die BRD durch die Nord-Stream-Pipeline mit Gas und Öl versorgt werde und daher auf die Zusammenarbeit mit CEP nicht angewiesen sei. Gemeint ist die Unterwassergasleitung für Importe aus Russland, die an den Küsten des Greifswalder Boddens endet. Doch auch diese ist umstritten. Im Mai sorgte ausgelaufenes Schmierfett für Aufregung und für eine Pause beim Bau von »Nord ­Stream 2«. Wie sehen Sie das?

Freilich hat es auch dort Schwierigkeiten mit den Genehmigungen gegeben. Aber in Russland ist der Landstrich, wo nach Erdöl gebohrt wird, nicht so dicht besiedelt wie hier. Insofern ist es dort für die Bevölkerung weniger gefährlich. Zudem ist dieses Projekt bereits nahezu fertiggestellt. Wieso soll jetzt wieder eine neue Gegend verschandelt werden?

Nicht nur die Umweltbewegung hat ein Problem mit der Ostseepipeline. Kritiker monieren, die Bundesrepublik könne so in ökonomische Abhängigkeit von Russland geraten. Was meinen Sie dazu?

Gegen Russland werden absurde Wirtschaftssanktionen erhoben, wie sonst gegen kein anderes Land in vergleichbarer Situation. Das ist aus meiner Sicht nicht zu begründen. Im Gegensatz zu den USA ist Russland ein verlässlicher Partner.

Was plant Ihre Initiative künftig?

Wir werden Veranstaltungen und Versammlungen durchführen. Wir wollen die Menschen hier in der Gegend darüber informieren, welche Gefahren durch die Bohrungen von Erdöl und Gas entstehen.