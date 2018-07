Auf nach Dortmund!

Foto: Gabriele Senft

»Riesenansturm beim Pressefest der UZ«, betitelte die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom 23. September 1974 einen Beitrag über »das erste Fest der Arbeiterpresse in der BRD«. Vom 7. bis 9. September 2018 wird das Ereignis mittlerweile zum zwanzigsten Mal stattfinden. Seit 1995 ist der Dortmunder Revierpark Wischlingen der Veranstaltungsort. Konstanten des Festes sind ein anspruchsvolles kulturelles und politisches Programm, Zehntausende Besucher aus aller Welt und aller Altersgruppen, eine kämpferisch-fröhliche Stimmung sowie die solidarische Begleitung durch unsere Tageszeitung. Viele Gründe also, um dabeizusein.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es auf dem Zeltplatz vor Ort. Den Revierpark erreicht man bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter (DKP und ihre Wochenzeitung Unsere Zeit) bitten aber darum, einen Festivalbutton für fünf bzw. zehn Euro zu erwerben. Über das umfangreiche Programm können Sie sich auf pressefest.unsere-zeit.de informieren und dort auch Ihren Zeltplatz buchen. Noch ist Zeit dazu!

