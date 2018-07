Vier Milliarden mehr für die Bundeswehr

Kriegsministerin von der Leyen (CDU, r.) bewundert mit ihrer französischen Amtskollegin Florence Parly ­auf der Luftfahrtausstellung ILA in Berlin-Schönefeld Ende April die europäische Drohne »MALE« Foto: Axel Schmidt/Reuters

Die Forderungen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) werden vollumfänglich erfüllt: Dem Entwurf von Finanzressortchef Olaf Scholz (SPD) für den Haushalt 2019 zufolge soll ihr Etat kommendes Jahr auf 42,9 Milliarden Euro steigen. Entsprechende Angaben des Handelsblatts wurden der Deutschen Presseagentur am Montag aus Regierungskreisen bestätigt. Dies entspricht einem Plus von vier Milliarden Euro gegenüber 2018. Ende April hatte von der Leyen noch ein Plus von drei Milliarden Euro für das kommende Jahr verlangt. Doch die Begehrlichkeiten sind seither gewachsen. Scholz will den Etat 2019 – und den Finanzplan bis 2022 – am Freitag in einer Sondersitzung vom Kabinett beschließen lassen. Bis zum Herbst soll er dann vom Bundestag beraten und verabschiedet werden. Drei Milliarden Euro mehr sollen übrigens auch in die »innere Sicherheit« fließen.

Mit der jüngsten Aufstockung steigt der Anteil des Wehretats am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 1,31 Prozent. Damit werde ein »weiterer deutlicher Schritt innerhalb des NATO-Zielkorridors gemacht«, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen. Die Staats- und Regierungschefs des Nordatlantikpakts hatten 2014 auf einem Gipfel in Wales vereinbart, ihre Militärausgaben bis 2024 auf zwei Prozent des BIP zu steigern. Folgerichtig ist der US-Präsident mit den aktuellen Planungen weiterhin alles andere als zufrieden. Vor dem NATO-Gipfel am 11. und 12. Juli in Brüssel hat Donald Trump Deutschland und einige weitere Mitgliedsstaaten mit scharfen Worten an ihre Verpflichtungen erinnert. Die New York Times berichtete am Montag (Ortszeit), er habe Briefe an die Verbündeten geschrieben, in denen er sie tadele, zu wenig für Militär und Rüstung auszugeben. Die Bundesverteidigungsministerin hatte im Frühjahr als Zielmarke 1,5 Prozent des BIP genannt. Dies entspräche 60 Milliarden Euro jährlich – also einer Steigerung um mehr als 50 Prozent gegenüber 2018. (dpa/AFP/jW)