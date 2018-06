Glauben und ignorieren

Jena. 53,1 Prozent der Deutschen glauben an einen erneuten Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland. Brasilien folgt auf Rang zwei (10,2) vor Spanien (9,9) und Frankreich (9,4). Dies ergab eine Onlineumfrage der Universität Hohenheim. Vor vier Jahren hatten nur 29 Prozent der Befragten an einen Triumph der DFBler in Brasilien geglaubt. Übrigens plant ein Viertel der Deutschen (26 Prozent), die WM in Russland überhaupt nicht zu verfolgen. Das ergab eine Studie von Yougov im Auftrag des Softwareanbieters ESET. (sid/jW)