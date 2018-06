Erneut Warnstreik bei Halberg Guss

Leipzig. Im Konflikt um die drohende Schließung der Eisengießerei von Halberg Guss in Leipzig (jW berichtete) haben die Beschäftigten erneut die Arbeit niedergelegt. Dies teilte die IG Metall am Montag abend mit. Nach Angaben der Gewerkschaft folgten am selben Tag rund 350 der insgesamt 750 Mitarbeiter (600 Stamm- und 150 Leiharbeiter) dem Aufruf zum Warnstreik. Bereits am Freitag waren knapp 400 Beschäftigte der Eisengießerei in den Ausstand getreten. In der vergangenen Woche hatte die Geschäftsführung die Schließung des Werkes bis Ende 2019 und die Streichung Hunderter weiterer Stellen am Stammsitz von Halberg Guss in Saarbrücken angekündigt. Am heutigen Mittwoch verhandelt die IG Metall mit dem Unternehmen über einen Sozialtarifvertrag. (jW)