Industrieproduktion sinkt in Rom und London

London/Rom. Die britische Industrieproduktion schrumpfte im April um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit so deutlich wie seit Oktober 2012 nicht mehr. Das teilte das nationale Statistikamt ONS am Montag mit. »Die Nachfrage aus dem Ausland hat sich weiter abgeschwächt, und im Inland bleibt sie gedämpft«, sagte ONS-Experte Rob Kent-Smith. Auch italienische Unternehmen haben ihre Produktion im April stark gedrosselt. Die Betriebe stellten 1,2 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die nationale Statistikbehörde am Montag in Rom mitteilte. Es war der dritte Rückgang binnen der letzten vier Monate. (Reuters/jW)