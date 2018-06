Potsdam: Demo gegen Stadtpolitik

Potsdam. Für den heutigen Sonnabend wird in Potsdam zum »Aufstand« gegen steigende Mieten aufgerufen. Das Bündnis »Stadt für alle« kritisiert zudem den Verkauf öffentlichen Eigentums in Brandenburgs Hauptstadt. An den Bedürfnissen weiter Teile der Bevölkerung werde »vorbei regiert und verwaltet«. »Es ist Zeit für einen Aufstand. Die Stadt geht uns alle etwas an«, heißt es weiter. Treffpunkt für die Demonstration ist um 16 Uhr am Alten Markt. (jW)