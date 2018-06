Post senkt Prognose ihrer Gewinne deutlich

Frankfurt am Main. Die Deutsche Post AG reduziert überraschend ihre Jahresprognose um rund eine Milliarde Euro. Der Konzern peilt für dieses Jahr nur noch einen operativen Gewinn (Ebit) von rund 3,2 Milliarden Euro an, wie der Konzern am Freitag mitteilte. Konzernchef Frank Appel räumte am Freitag ein, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren zu wenig in die Weiterentwicklung des operativen Geschäfts investiert habe. Jetzt sollen jährlich zusätzlich 100 bis 150 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um dies nachzuholen. »Sparen« will Appel auch durch ein Vorruhestandsprogramm. (Reuters/jW)