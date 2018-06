Kabul. Bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan sind vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Unbekannter war am frühen Freitag morgen in das Haus eines Abgeordneten in der östlichen Provinz Nangarhar eingedrungen und hatte um sich geschossen, wie ein Sprecher des Provinzgouverneurs mitteilte. Der Parlamentarier wurde nicht verletzt. (dpa/jW)