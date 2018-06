London. Englands Fußballnationalspieler Daniel Rose hat vor der Abreise zur WM in Russland über die vergangene Saison bei Tottenham gesprochen. Während er an einer langwierigen Knieverletzung laborierte, habe sein Onkel Selbstmord begangen und seine Mutter sei in seiner Heimatstadt Doncaster rassistisch beleidigt worden. »Ich wollte weder zum Fußball gehen, noch meine Reha angehen. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tabletten ich genommen habe, wie viele Spritzen ich bekam«, erklärte er Journalisten. Ihm seien Depressionen diagnostiziert worden, was bisher niemand gewusst habe. Die WM-Nominierung sei eine »Erlösung« gewesen. (sid/jW)