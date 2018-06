Merkel lobt Auslandssender DW

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Deutsche Welle (DW) als eine weltweit glaubwürdige Nachrichtenquelle gewürdigt. Der Auslandssender sei 65 Jahre nach seiner Gründung eine »Stimme der Freiheit« und als verlässlicher Partner gefragter denn je, sagte Merkel auf einem Festakt zum Geburtstag des Senders am Dienstag in Berlin. Die aus Steuermitteln finanzierte DW mit Sitz in Bonn und Berlin sei für viele ein »Stachel«. Die Rolle der »freien Medien« sei »gar nicht hoch genug einzuschätzen«, befand die Kanzlerin. (dpa/jW)