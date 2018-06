Rom. Italiens neuer Regierungschef Giuseppe Conte hat die Bereitschaft seines Landes zum Schuldenabbau bekräftigt. Allerdings sollten sie »durch Wachstum und nicht mit der Hilfe von Sparmaßnahmen« reduziert werden, sagte Conte in seiner ersten Rede vor dem italienischen Senat in Rom am Dienstag. Die Regeln in der Euro-Zone sollten darauf ausgerichtet sein, »den Bürgern zu helfen«. (AFP/jW)