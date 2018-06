Fortschritte bei Klinikkonzern Helios

Kiel. Nach ersten Warnstreiks und juristischen Auseinandersetzungen in der vergangenen Woche (jW berichtete) konnten aus Sicht der Gewerkschaft Verdi in dem festgefahrenen Tarifkonflikt beim privaten Klinikkonzern Helios in Norddeutschland erste Fortschritte erzielt werden. Zwar habe man für die rund 2.600 Beschäftigten bei Helios Nord noch keinen Abschluss erzielen können, sehe nun aber immerhin eine »Einigungschance«. Dies teilte Verdi am Donnerstag mit. Am Montag sollte weiter verhandelt werden. Zwischenzeitlich habe man Notdienstvereinbarungen für die Kliniken in Kiel und Hamburg abgeschlossen und sich darauf verständigt, dass alle personellen Maßnahmen, etwa Maßregelungen, im Nachgang zum Warnstreik vom vergangenen Mittwoch zurückgenommen werden. Verdi setzte im Gegenzug alle bis Montag geplanten Arbeitskampfmaßnahmen aus. (jW)