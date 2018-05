Matchbälle abgewehrt

Berlin. Wasserballrekordmeister Spandau 04 hat seine Chancen auf den 37. Titel gewahrt. Die Berliner gewannen am Mittwoch abend das vierte Finalspiel gegen den Hauptrundensieger Waspo 98 Hannover 8:6 (4:1, 1:2, 2:2, 1:1) und wehrten damit auch den zweiten Matchball der Niedersachsen ab. Die Entscheidung fällt im fünften und letzten Spiel am Samstag, 18 Uhr, in Hannover. Waspo, das 1993 zum letzten Mal Meister war, hatte die ersten beiden Finalpartien mit 10:7 und 11:7 für sich entschieden. Am Sonntag siegten die Berliner Serienmeister (22 Titel in den vergangenen 24 Jahren ) mit 9:4. (sid/jW)