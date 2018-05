Madrid. Zinedine Zidane ist als Trainer von Real Madrid zurückgetreten. »Die Mannschaft braucht eine neue Ansprache, andere methodische Arbeit«, erklärte er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag mittag. Der dreimalige Weltfußballer hat mit Real in zweieinhalb Jahren neun Titel gewonnen. Damit ist er der zweiterfolgreichste Trainer in der 116jährigen Vereinsgeschichte. (sid/jW)