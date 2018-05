Vier Liter gegen zwei T-Shirts

Belo Horizonte. Vielen Brasilianern ist im Zuge eines neuntägigen Streiks von Lkw-Fahrern der Sprit ausgegangen, so auch Sassa, Stürmer des Fußballerstligisten Cruzeiro EC. In einer Videobotschaft an die Fans bot er zwei Trikots mit seiner Rückennummer 99 für zehn Liter Benzin. »Damit ich zum Training komme!« Am Dienstag brachte ein Cruzeiro-Anhänger zwei Plastikflaschen mit je zwei Litern Treibstoff ins Trainingslager. Sassa war es zufrieden, legte noch eine Eintrittskarte für das nächste Heimspiel obendrauf. Wegen der Blockaden der Fernfahrer war am Wochenende auch über eine Absage des Spielbetriebs in den Topligen nachgedacht worden. (sid/jW)