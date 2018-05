Geier über Rom

Wachen patrouillieren vor dem Palast des italienischen Präsidenten in Rom (29. Mai) Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Deutsche Banken und Konzerne stellen sich auf die nächste Krise ein. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Indus­trie- und Handelskammertages Martin Wansleben erwartet einen baldigen Abschwung der Wirtschaft. »So ein bisschen befürchten wir es«, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Neben dem Handelsstreit mit den USA bereitet Wansleben die politische Situation in Italien Kopfzerbrechen. Der Verband senkte seine Wachstumsprognose für dieses Jahr um einen halben Punkt auf 2,2 Prozent. »Es kann auch noch schlechter werden«, so Wansleben. Die Entwicklungen in Italien hätten das Potential zum »Desaster« für die Euro-Zone.

Am Dienstag war der Börsenkurs der Deutschen Bank nach unten gerasselt. Die Aktie verlor fast sechs Prozent. Das Papier war damit nicht einmal zehn Euro wert. Es war der niedrigste Stand seit September 2016. Der damalige Vorstandsvorsitzende John Cryan hatte den Abbau des Investmentbanking verkündet, Beteiligungen abgestoßen und Mitarbeiter entlassen. Gerüchte machten damals die Runde, die Bundesregierung habe an Plänen gearbeitet, die eine Teilverstaatlichung des Geldhauses vorsähen (siehe jW vom 29.9.2016). Cryan und der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatten dies schnell dementiert – ein Zeichen dafür, wie ernst die Lage war. Cryan musste im April gehen. Sein Nachfolger Christian Sewing hält an den ausgegeben Zielen fest.

Die Deutsche Bank hat ein Filialnetz in Italien und dort Kredite im Wert von 35 Milliarden Euro vergeben. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte am Mittwoch zu jW, zwar befände sich der Aktienkurs nicht auf dem Niveau, »wo wir ihn gerne sehen würden«. Dennoch sei die Lage »komfortabel«, da das Institut lediglich italienische Staatsanleihen im Wert von 2,5 Milliarden Euro in den Büchern halte.

Paul Steinhardt, ein früherer Investmentbanker der Deutschen Bank, bezweifelt, dass die Lage so rosig aussieht. Die in den vergangenen vier Wochen gesunkenen Aktienkurse europäischer Banken könnten zwar durchaus auch mit der Sorge zu tun haben, dass Auseinandersetzungen zwischen »Populisten« und »EUkraten« italienische Banken in Liquiditätsprobleme brächten. Steinhardt würde »nicht ausschließen«, dass die EZB ausgewählten italienischen Banken unter der Notfall-Liquiditätshilfe ELA keine Geld mehr zur Verfügung stellt. Für Steinhardt gelten die Probleme der Deutschen Bank als hausgemacht. Deren Aktienkurs sei schließlich wesentlich stärker gefallen, als der anderer Banken, teilte er mit. Das könne »mit Italien nichts zu tun haben«.

Das Bundesfinanzministerium wollte sich auf jW-Anfrage am Mittwoch »zu einzelnen Instituten grundsätzlich nicht« äußern. Die Behörde verwies »auf die Regeln, die auf europäischer Ebene für Kreditinstitute geschaffen worden sind«. Keine Sorge, lautete die Botschaft: »Kernelement ist, dass künftig bei Schieflagen nicht mehr der Steuerzahler belastet wird, sondern die Eigentümer und Gläubiger der Banken in Verantwortung genommen werden.«

Der Sprecher der Deutschen Bank sagte zu jW: Sollte sich die Situation in Rom allerdings zuspitzen, müsse »eine politische Entscheidung« gefunden werden. Die wurde wohl fürs erste getroffen. In Rom scheint der Widerstand gegen den von Staatspräsident Sergio Mattarella ins Amt gehievten und EU-freundlichen Technokraten Carlo Cottarelli gebrochen. Das angekündigte Amtsenthebungsverfahren gegen Mattarella sei »vom Tisch«, weil die Lega dies nicht unterstütze, hatte der Vorsitzende der Fünf-Sterne-Bewegung Luigi Di Maio am Dienstag abend in Neapel mitgeteilt. Sein darauffolgender Gegenschlag »Wir müssen entscheiden, ob über die italienischen Regierungen die Wähler entscheiden oder die Ratingagenturen und Deutschland«, dürfte damit verhallen. Unterdessen bricht sich die ökonomische Krise in Rom Bahn. Die Finanzierungskosten stiegen auch am Mittwoch. Der Zins für fünfjährige italienische Staatsanleihen erhöhte sich von 0,56 auf 2,32 Prozent. Zehnjährige Bonds schnellten von 0,23 auf zwei Prozent in die Höhe. Die Spanne (»Spread«) zwischen zehnjährigen deutschen und italienischen Staatsanleihen stieg deutlich an und erreichte mit 303 Punkten am Dienstag den höchsten Stand seit Jahren – binnen zwei Wochen hat sie sich mehr als verdoppelt. Neuwahlen werden im Spätsommer erwartet. Bei dem Tempo dürfte die nächste »politische Entscheidung« nicht lange auf sich warten lassen.