Solidemo gegen Räumung und Leerstand

Stuttgart. Am Montag abend versammelten sich Hunderte Menschen vor den zuvor geräumten Wohnungen in der Stuttgarter Wilhelm-Raabe-Straße. Wie das Besetzerkollektiv »Leerstand beleben!« am Dienstag mitteilte, seien zwischenzeitlich mehr als 500 Demonstranten auf der Straße gewesen. Seit knapp einem Monat hielten eine dreiköpfige Familie und eine Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn zwei Wohnungen besetzt. Ihr ursprünglich auf Dauer angelegter Protest richtete sich gegen Leerstand in der Stadt. (jW)