Dick Quax tot

Wellington. Der ehemalige 5.000-Meter-Weltrekordler Dick Quax ist am Montag im Alter von 70 Jahren in seiner Heimat Neuseeland gestorben. In den 70ern gehörte Quax zur Weltklasse auf den Mittel- und Langstrecken. Bei Olympia 1976 in Montreal gewann er Silber über 5.000 Meter – in einem dramatischen Schlussspurt unterlag er knapp dem legendären Finnen Lasse Viren. 1977 verbesserte Quax den 5000-Meter-Weltrekord auf 13:12,9 Minuten. Heute steht er bei 12:37,35 Minuten, gelaufen 2004 von dem Äthiopier Kenenisa Bekele. (sid/jW)