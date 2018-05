Grande Nation

Köln. Beim »Final Four«-Turnier der Handball-Champions-League gewann Montpellier HB das französische Endspiel 32:27 gegen HBC Nantes. Das Spiel um Platz drei gewann Paris St. Germain 29:28 gegen Titelverteidiger Vardar Skopje. Der Deutsche Dominik Klein, der mit der Überraschungsmannschaft aus Nantes den Pariser Topfavoriten im Halbfinale ausgeschaltet hatte, äußerte sich nach der Finalniederlage zum Fehlen eines Teams aus der Bundesliga: »Wir haben in Frankreich 26 Ligaspiele, in Deutschland sind es 34«, sagte er. Zwischen Hin- und Rückspielen in der Champions League werde in Frankreich schon auch mal keine Partie angesetzt. Weniger Bundesligapartien anzusetzen, sei »ausdrücklich nicht unser Plan«, entgegnete Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann. (sid/jW)