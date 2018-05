Foodora in Hamburg bald mitbestimmt

Hamburg. Beim Essenslieferdienst Foodora wird am 1. Juni in der Hansestadt ein Betriebsrat gewählt. Dies teilten die Kandidaten am Donnerstag gemeinsam mit. Das Gremium wäre erst die zweite Beschäftigtenvertretung bei Foodora in der BRD. Bisher existiert lediglich in Köln ein Betriebsrat. Die Gründung der Interessenvertretung wird von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) unterstützt. Foodora beschäftigt in Hamburg 150 Mitarbeiter. Der Essenslieferdienst steht – ähnlich wie sein Konkurrent Deliveroo – aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen seiner Fahrer in der Kritik. (jW)