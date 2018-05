»Schwangerschaftsabbrüche legalisieren! Weg mit § 218!« Noch immer gelten Abtreibungen als Straftat und auch Ärztinnen, Ärzte und Beratungsstellen werden kriminalisiert. Das muss endlich aufhören! Kundgebung vor dem Bundesgesundheitsministerium. Heute, 28.5., 16.30 Uhr, Friedrichstraße 108, Berlin. Info: whatthefuck.noblogs.org

Wissenschaftlerinnen in der Türkei und im deutschen Exil. Ein Gespräch zwischen Prof. Dr. Esra Erdem (Alice-Salomon-Hochschule Berlin), Dr. Nazan Üstündag (Stipendiatin der »Academy in Exile«, Mitgründerin des Friedensrates in der Türkei, der Frauen für den Frieden und der Akademiker für Frieden) und Siri Keil (Moderatorin). Heute, 28.5., 18.30 Uhr, Hauptgebäude der Universität Hamburg, Magdalene-Schoch-Hörsaal, Edmund-Siemers-Allee 1. Info: tezhamburg.wordpress.com

Moderne Sklavenarbeit in Brasilien. Vortrag der Soziologin Lisa Carstensen über die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in São Paulo und in der Holzkohleproduktion für die Stahl- und Eisenindustrie in der Region Carajás. Dienstag, 29.5., 19.30 Uhr, Mieterpavillon, Friedrich-Naumann-Str.7, Hamburg-Heimfeld. Veranstalter: »Laien’s Club Heimfeld«

»Politik hinter Gittern?!« Lesung aus dem Buch »Wege durch den Knast« mit anschließender Diskussion. Dienstag, 29. Mai, 19.30 Uhr, Institut für urbane Perspektiven, Geleitstraße 78, Offenbach. Veranstalter: Rote Hilfe (Frankfurt am Main). Info: rhffm.blogsport.eu