Rechte Aktivisten haben im tschechischen Brno (Brünn) eine Inszenierung des kroatischen Regisseurs Oliver Frljic gestürmt. Sie besetzten zu Beginn des kontroversen Stücks »Eure Gewalt, unsere Gewalt« am Samstagabend die Bühne, wie die Zeitung Pravo berichtete. Die Besetzer gehören der Bewegung »Anständige Leute« an, die vom tschechischen Innenministerium als extremistisch eingeschätzt wird. Erst nach dem Einschreiten der Polizei konnte die Aufführung fortgesetzt werden. In dem Stück befasst sich Frljic auf Grundlage des Romans »Die Ästhetik des Widerstands« von Peter Weiss mit Faschismus und Rassismus. Die Bilder sind teils drastisch. Gegen die Brünner Aufführung hatten auch christliche Aktivisten protestiert, weil in einer Szene Jesus eine Muslimin vergewaltigt. (dpa/jW)