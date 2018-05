Wichtiger Test für nationale Wahl

Die Vorsitzenden der Anti-BJP-Koalition nach der Vereidigung H. D. Kumaraswamys zum neuen Regierungschef Karnatakas am 23. Mai 2018 in Bengaluru Foto: Abhishek N.Chinnappa/ REUTERS

Mitte letzter Woche wurde im südindischen Bundesstaat Karnataka der Abgeordnete Haradanahalli Devegowda Kumaraswamy von der Regionalpartei »Janata Dal (Secular)« (JDS) als neuer Regierungschef vereidigt. Die Zeremonie wurde zu einer Demonstration der Einigkeit gegen die hindu-nationalistische Bharatiya Janata Party (BJP) des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. Der regionale Ableger dessen Partei hatte die Wahlen Mitte Mai überraschend gewonnen, und es sah zunächst danach aus, als ob sie die Regierung stellen würde.

Dem Wahlsieg der BJP war ein hässlicher Wahlkampf vorausgegangen, in dem die Partei und ihre ideologischen Mentoren der Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), gegen Minderheiten und vor allem gegen Muslime gehetzt hatten. Die RSS führte beispielsweise »Sensibilisierungskampagnen« gegen den »Liebesdschihad«. Seit Jahren schon behaupten sie, dass muslimische Männer hinduistische Frauen verführen und heiraten würden, um den Islam zu stärken. Die in Umlauf gebrachten Gerüchte sollen religiös-identitäre Konflikte schüren und die BJP stärken.

Und die Kommunikationsstrategie der Hindu-Nationalisten ging auf. Aber mit 104 von 224 Sitzen gelang es der BJP dennoch nicht, die absolute Mehrheit für die Regierungsbildung zu gewinnen. Als Reaktion darauf entschieden die oppositionelle Kongresspartei und die JDS unmittelbar nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, eine Koalition zu bilden. Mit den 78 Sitzen der Kongresspartei und den 37 der JDS hatten sie die dafür nötige Mehrheit.

Nach den Wahlen fällt dem Gouverneur die Aufgabe zu, eine politische Partei mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Der gegenwärtige Amtsinhaber und ehemalige RSS-Funktionär Vajubhai Rudabhai Vala entschied sich für die BJP, obwohl sie nicht die Mehrheit besaß. Die Kongresspartei und die JDS wandten sich daraufhin mit einer Klage an den Obersten Gerichtshof, wurden aber abgewiesen. In den Medien wurde berichtet, Parlamentarier könnten für ihre Unterstützung der BJP eine Milliarde indische Rupie (ungefähr 12 Millionen Euro) geboten bekommen, um ihr die nötigen Sitze für die Mehrheit zu verschaffen. Darum wurden die Abgeordneten von Kongresspartei und JDS heimlich in andere Bundesstaaten transportiert, um sie vor möglichen Bestechungsversuchen abzuschirmen. Am Ende scheiterten die Hindu-Nationalisten von der BJP damit, eine Regierung zu bilden und die Kongress-JDS-Koalition übernahm.

Bislang war die BJP in den südindischen Bundesstaaten relativ erfolglos geblieben. Die Gründe dafür liegen in Kerala zum einen in der Stärke der kommunistischen Parteien, insgesamt aber vor allem auch in der »Dravidischen Bewegung«. Diese versteht die Draviden als die ursprünglichen Bewohner Südindiens, die dann von den Völkern aus Nordindien, die Sanskrit sprachen und die vedische Religion praktizierten, unterdrückt worden seien. Die Dravidenideologie steht der religiös-identitären Ideologie der Bharatiya Janata Party entgegen, die Indien als Staat aller Hindus sieht.

Während der Vereidigung des neuen Regierungschefs Kumaraswamy standen die Anti-BJP-Parteien zusammen auf der großen Bühne und demonstrierten Geschlossenheit. Die Wahlen in Karnataka waren ein wichtiger Test für die nationalen Wahlen, die nächstes Jahr in Indien stattfinden werden. Um diese jedoch gegen die Hindunationalisten zu gewinnen, muss die Opposition mehr Parteien zusammenbringen und eine gemeinsame Politik entwickeln. Gelingt dies nicht, werden die Wahlen 2019 zu einer Showveranstaltung – und die BJP hat in Karnataka gezeigt, dass sie hierfür die nötigen Strategien beherrscht.