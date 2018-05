Freispruch für Neonazi

Zurecht kuratiert: Der »Oldschool Records«-Betreiber vermied gezielt die Überschreitung des Zulässigen und damit seine Verurteilung. Foto: Miguel Villagran/dpa/lbn/dpa-Bildfunk

Einen glatten Freispruch hat der Betreiber des Neonaziunternehmens »Oldschool Records«, Benjamin Einsiedler, von der dritten Strafkammer des Landgerichts Memmingen bekommen. Zusätzlich wurde ihm am Donnerstag der Anspruch auf Entschädigung für eine Razzia und die dabei beschlagnahmten Produkte zugesprochen. Laut seiner mündlichen Urteilsbegründung war der Vorsitzende Richter in der Berufung zwar überzeugt, dass Einsiedler »im Rahmen eines professionell betriebenen Onlinehandels« massenweise »sogenanntes rechtes Liedgut« vertrieben habe. Im einzelnen sei allerdings zu klären gewesen, ob er sich damit der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen schuldig gemacht habe. Dies hatte die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vorgeworfen.

»Schließlich hat er sich auch sorgfältig informiert, ob da Inhalte sind, die Straftatbestände erfüllen«, begründete der Richter seine Entscheidung. Zurückliegende Verfahren hätten den Angeklagten »zu besonderer Sorgfalt getrieben«. Zudem habe der Angeklagte einen zuvor beanstandeten Titel von einem Tonträger entfernt, um letzteren weiter verbreiten zu können. Das zeige, »dass er sich schon viele Gedanken gemacht hat über die Versendung und Verbreitung dessen«. Die Argumentation des Richters wirkte teilweise wie ein Lob für das bewusste Ausloten der Grenze der straffreien Verbreitung neonazistischer Propaganda. Dafür habe Einsiedler sich gar Rechtsgutachten vorlegen lassen, so der Vorsitzende Richter. Erstellt hatte diese Gisela Pahl aus Hamburg, deren »Deutsches Rechtsbüro« zu den Empfängern von Spendenbriefen des NSU gehört haben soll.

Pahl bescheinigte darin etwa juristische Unbedenklichkeit und machte teils Vorschläge, wie kritische Textstellen entschärft werden könnten. So habe sie etwa beim Titel »Ein junges Volk steht auf« der Band »Hauptkampflinie« die Streichung einer Textstelle vorgeschlagen, die auch erfolgte, bevor Einsiedler den Tonträger vertrieb. Das wertete das Gericht zugunsten des Angeklagten.

Das von einem führenden Funktionär der Hitlerjugend geschriebene Original habe zwar im »Nationalsozialismus« zum »Pflichtliederkanon« gehört, sei aber für Laien nicht als verbotenes Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation zu erkennen. Auch das Gericht könne das »nicht aus eigener Sachkunde entscheiden«. Wenn man erst durch Gutachten eine Strafbarkeit feststellen könnte, »wie sollen es dann potentielle Täter tun?«, fragte der Richter. Deshalb sei das Gesetz selbst »problematisch«. Dem pflichtete der Verteidiger des Szeneunternehmers, Alexander Heinig, bei. Der Stuttgarter Rechtsanwalt stand einst selbst als Rechtsrocker auf der Bühne.

Gegenstand der Anklage war auch ein Titel der Band »Nordfront«, in dem ein »germanisches Erbgut« besungen wird. Dies werde von einem »Vielvölkerbrei« bedroht, wogegen sich »alte Schwerter« wieder erheben müssten, heißt es dort. »Wie man das als jugendgefährdende Formulierung ansehen soll, ist nicht nachvollziehbar«, lautete die Begründung für den auch hier erfolgten Freispruch. Die Formulierung ziele auf einen Diskurs der »Überfremdung«. In dem Lied sei lediglich von »Erbgut« die Rede, ein Bezug auf »irgendeine Rassenlehre« könne die Kammer nicht erkennen. Der Richter am Memminger Amtsgericht, der Einsiedler vor zwei Jahren in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt hatte, hatte in dem Titel noch einen klaren Bezug auf eine »rassische Überlegenheit der Germanen« und einen Aufruf zur Gewalt ausgemacht.