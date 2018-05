London. Der Baske Unai Emery tritt beim FC Arsenal in die Fußstapfen des langjährigen Teammanagers Arsene Wenger. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Emery und Paris St. Germain hatten sich zum Saisonende in beiderseitigem Einvernehmen getrennt, zuvor hatte der Spanier mit dem FC Sevilla dreimal in Folge die Europa League gewonnen (2014 bis 2016). (sid/jW)