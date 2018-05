Das große W

Foto: Robert Michael/dpa-Bildfunk

Aue. Aus den Boxen des Erzgebirgsstadions dröhnte das »Steigerlied« – »Zwei gekreuzte Hämmer und ein großes ›W‹, / das ist Wismut Aue, unsere BSG. / Wir kommen aus der Tiefe, wir kommen aus dem Schacht ...« –, als der Trainer des Zweitligisten zu weinen begann. Es waren Tränen der Erleichterung über den Klassenerhalt, die Hannes Drews am Dienstag abend nach einem leidenschaftlichen 3:1-Erfolg gegen den Karlsruher SC in die Augen stiegen. Im leidlich taktvollen TV wäre das nur am Rande registriert worden, aber die Kamera des ZDF schien förmlich in den Mann hineinzukriechen, der sich doch extra die Kapuze seines Pullis über die Ohren gezogen hatte, um ein wenig für sich zu sein.

Minuten später stand er beim ZDF-Interview mit Katrin Müller-Hohenstein, kurz KMH. »Zuletzt hat enormer Druck auf uns gelastet«, bat er um Verständnis für sein leicht aufgelöstes Erscheinungsbild. Im torlosen Relegationshinspiel in Karlsruhe habe »das Darmstadt-Spiel noch etwas in den Köpfen« gesteckt. Heute sei man zum Glück »viel, viel mutiger« aufgetreten.

KMH hätte da auf die himmelschreienden Ungerechtigkeiten eingehen können, die Aue in die Relegation hatten stürzen lassen. Den Sachsen waren beim Saisonfinale am 13. Mai in Darmstadt ein regulärer Treffer und zwei Strafstöße verwehrt worden. Drews hätte »Schwamm drüber« sagen, vielleicht zur Nachsicht mit der Pfeife von Darmstadt, Sören Storks (Velven), aufrufen können – den waidwunden Seelen der Mittelgebirgsbewohner hätte solche Großmütigkeit sicher gutgetan. Noch näher hätte eine Frage nach taktischen Umstellungen gelegen, die das Auer Offensivspiel wiederbelebt hatten. Doch weit davon entfernt, eine zweite Frage zu stellen, lenkte KMH die Aufmerksamkeit des Übungsleiters auf einen Monitor neben sich und leitete über zu den spektakulären Aufnahmen der Kamera, die Drews gerade beim Weinen auf die Pelle gerückt war. Er sollte sich nun also ansehen, wie er vor fünf Minuten geflennt hatte, und dazu Stellung beziehen.

Was KMH in diesem Moment nicht nur in Drews heraufbeschwor, war »vor allem Leere«, aber die Galionsfigur des öffentlich-rechtlichen Sportjournalismus ist ja auch Mitglied des FC Bayern.