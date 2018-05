EU fordert mehr Investitionen von BRD

Berlin. Die EU-Kommission fordert von der BRD mehr Ausgaben für Bildung und Forschung. Die Finanz- und Strukturpolitik müsse genutzt werden, um für höhere Investitionen zu sorgen, schrieb die Brüsseler Behörde am Mittwoch in ihren länderspezifischen Empfehlungen. Brüssel mahnte auch Arbeitsmarktreformen an. So sollten etwa Fehlanreize wie eine hohe Steuerbelastung von Geringverdienern reduziert und Bedingungen für steigende Löhne geschaffen werden. (Reuters/jW)