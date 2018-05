Kürzungen in Athen abgesegnet

Athen. Griechenland und seine internationalen Kreditgeber haben die laufenden Beratungen zu weiteren »Reform- und Sparmaßnahmen« abgeschlossen. Dies teilte der griechische Finanzminister Efklidis Tsakalotos am Samstag abend in Athen mit. In den kommenden Wochen werde Athen noch einen umfangreichen Plan mit Privatisierungen, Regelungen für faule Kredite und andere »Reformen« im staatlichen Bereich vom Parlament billigen lassen. Am Abend bestätigten Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank, Euro-Rettungsschirm ESM und Internationalem Währungsfonds die erzielte Einigung. (dpa/jW)