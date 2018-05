Die Bühnen- und Fernsehschauspielerin Juliane Korén ist am Montag im Alter von 67 Jahren in Berlin nach längerer Krankheit gestorben. Die Tochter eines Schauspielerpaares studierte an der heutigen »Ernst Busch«-Schule und debütierte 1970 am Berliner Maxim-Gorki-Theater, ehe sie nach anderen Stationen für mehrere Spielzeiten ans Theater der Freundschaft wechselte. Hier erwies sie sich besonders in der Rolle der Anne Frank als Charakterdarstellerin von Format, war in der Fernsehaufzeichnung 1982 auch republikweit zu erleben. Seit den neunziger Jahren spielte sie an großen Häusern in Bochum, Stuttgart und ab 2005 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, dem sie bis zuletzt als Gast angehörte.

Vor der Kamera hatte sie schon als Kind in dem Jugendfilm »Drei Mädchen im Endspiel« (1956) debütiert, erlangte in dem DEFA-Märchen »Dornröschen« (1970) Popularität und spielte häufig im Fernsehen, darunter die Titelrolle in »Meine Schwester Tilli« (1972), in den Reihen »Polizeiruf 110« (1973/1974), »Der Staatsanwalt hat das Wort« (1971–1982) und »Stubbe – Von Fall zu Fall« (2008–2012). (fbh)