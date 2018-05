Streik: Flüge von Brussels Airlines fallen aus

Brüssel. An beiden Streiktagen, Montag und Mittwoch, sollen nur je acht Flüge der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines von oder nach Deutschland starten, wie aus einer Übersicht auf der Website der Fluggesellschaft hervorgeht. Die Piloten hatten am Mittwoch angekündigt, ihre Arbeit an den beiden Tagen niederzulegen. Man verlange Klarheit von der deutschen Mutter über die Zukunftspläne für die Airline. Lufthansa hatte Brussels Airlines erst Anfang 2017 übernommen. (dpa/jW)