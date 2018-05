Autozulieferer ZF schließt Werk in NRW

Gelsenkirchen. Der Automobilzulieferer ZF schließt voraussichtlich zum Jahresende sein Werk in Gelsenkirchen. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag. Der Konzern habe die 510 betroffenen Beschäftigten am Mittwoch über die Pläne informiert. Den Mitarbeitern sollten Arbeitsplätze an anderen Standorten angeboten werden. Abgesehen von einer weiteren Fabrik in Witten befinden sich diese jedoch zumeist in Süddeutschland. (jW)