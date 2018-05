IG BAU sieht letzte Chance auf Einigung

Frankfurt am Main. Im Tarifkonflikt im Bauhauptgewerbe sieht die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in der am Freitag in Berlin begonnenen zweiten Schlichtungsrunde die »letzte Chance« auf ein Verhandlungsergebnis. Die Beschäftigten seien zur Not auch bereit, ihre Erwartungen mit einem Arbeitskampf durchzusetzen, erklärte IG-BAU-Vize Dietmar Schäfers vor Beginn der Gespräche. Beide Seiten rechneten mit Verhandlungen bis zum späten Abend. Die Gewerkschaft fordert für die rund 800.000 Beschäftigten sechs Prozent mehr Geld. Die Kapitalseite bot zuletzt 4,2 Prozent mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 400 Euro an. (AFP/jW)