Wagenknecht für Schutz vor Arbeitsmigration

Hamburg. Die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sahra Wagenknecht, hat sich für eine Beschränkung der Arbeitsmigration ausgesprochen. Der Staat müsse vor »Dumpingkonkurrenz« schützen, sagte Wagenknecht in der aktuellen Ausgabe des Hamburger Magazins Zeit-Geschichte. Das Asylrecht für politisch Verfolgte müsse gelten. Aber besonders im Niedriglohnsektor sei Arbeitsmigration ein Problem, fügte Wagenknecht hinzu. »Die konzerngesteuerte Globalisierung nützt in den Industrieländern vor allem den Eliten – die große Mehrheit ist der Verlierer.« Wagenknecht verwies zudem darauf, dass Migration auch die Not in den Herkunftsländern vergrößere. Abwandern würden meist Menschen mit besserer Ausbildung. (AFP/jW)