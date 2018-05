Mehr Stellen in der Pflege gefordert

Berlin. Angesichts des Pflegenotstands in der BRD müssen deutlich mehr neue Stellen in der Kranken- und Altenpflege geschaffen werden als bislang in Aussicht gestellt. Das fordern zumindest Verbände und die Linkspartei. Der Sozialverband VdK Deutschland sprach zum internationalen Tag der Pflege an diesem Sonnabend von mindestens 60.000 zusätzlichen Mitarbeitern, die notwendig seien. Die Linke nannte die Zahl von 100.000 zusätzlichen Beschäftigten in Krankenhäusern und 40.000 in stationären Pflegeeinrichtungen, »um eine bedarfsgerechte Pflege zu ermöglichen«, wie die Partei am Freitag in Berlin mitteilte. Mittlerweile will auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) das Personal über die im Koalitionsvertrag vereinbarten 8.000 zusätzlichen Stellen hinaus aufstocken. (dpa/jW)