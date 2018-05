Ölpreis steigt um mehr als drei Prozent

Dubai. Der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die Ölpreise in die Höhe getrieben. Anleger fürchten Lieferausfälle des wichtigen Ölexporteurs Iran und daraus resultierende Engpässe auf dem Weltmarkt. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg am Donnerstag mittag um bis zu 3,1 Prozent auf 77,59 Dollar pro Barrel (Fass; 159 Liter), den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Volkswirt Tomomichi Akuta von Mitsubishi UFJ Research and Consulting erklärte gegenüber Reuters, er befürchte, Brent könnte sich demnächst noch bis auf rund 90 Dollar verteuern. (Reuters/jW)