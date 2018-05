Kader in China wegen Korruption verurteilt

Beijing. Ein früheres Mitglied des Politbüros in China ist wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht in Tianjin sah es in dem am Dienstag verkündeten Urteil als erwiesen an, dass Sun Zhengcai, der damalige Spitzenfunktionär der Kommunistischen Partei, umgerechnet 22 Millionen Euro Bestechungsgeld angenommen hatte. Sun ist einer der höchsten Kader, der im Zuge der Antikorruptionskampagne von Präsident Xi Jinping verurteilt wurde. (AFP/jW)