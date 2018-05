Kairo. In Ägypten ist ein für satirische Videos bekannter Blogger festgenommen worden. Schadi Abuseid sei am Sonntag in seiner Wohnung verhaftet worden, sagte seine Schwester Rula am Montag abend der Nachrichtenagentur AFP. Erst in der vergangenen Woche war der Blogger Scherif Gaber festgenommen worden. (AFP/jW)