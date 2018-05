Lula hält an Kandidatur fest

Curitiba. Der seit einem Monat inhaftierte brasilianische Expräsident Luiz Inácio Lula da Silva hält an seiner Kandidatur für die Wahl im Oktober fest. »Er will zurück an die Macht, um wieder eine Politik im Dienste der Armen in den Mittelpunkt zu rücken«, sagte am Montag (Ortszeit) der Befreiungstheologe Leonardo Boff, nachdem er Lula im Gefängnis besuchen konnte.

In den Umfragen liegt Lula deutlich vorn. Auf dem zweiten Platz folgt der ultrarechte frühere Fallschirmjäger Jair Bolsonaro, der die Militärdiktatur (1964–1985) verherrlicht. (dpa/jW)