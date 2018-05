Erneutes Treffen von Xi und Kim

Dalian. In der nordostchinesischen Hafenstadt Dalian sind am Dienstag der chinesische Präsident Xi Jinping und der nordkoreanische Staats- und Parteichef Kim Jong Un zu ihrem zweiten Treffen innerhalb von 40 Tagen zusammengekommen. Es habe eine »herzliche und freundschaftliche Atmosphäre« zwischen den beiden Repräsentanten geherrscht, meldete die Nachrichtenagentur Xinhua. Beide sprachen sich demnach als Genossen an, und Xi betonte, dass China und die DVRK sozialistische Länder und deren Beziehungen von »größter strategischer Bedeutung« seien. China unterstütze die Bemühungen Pjöngjangs für eine Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel sowie den Dialog zwischen der DVRK und den USA. (Xinhua/jW)