Erfolg für Opposition in Armenien

Jerewan. Das armenische Parlament hat den Anführer der Protestbewegung, Nikol Paschinjan (Foto), zum Ministerpräsidenten gewählt. Er erhielt am Dienstag 59 Stimmen, 42 Abgeordnete votierten gegen ihn. In der vergangenen Woche war er in einem ersten Wahlgang noch gescheitert und hatte daraufhin zu neuen Kundgebungen aufgerufen. Zehntausende Armenier verfolgten seine Wahl auf dem Platz der Republik auf Großbildschirmen. Nach der Abstimmung brachen sie in Jubel aus und ließen weiße Tauben aufsteigen.

Nach wochenlangen Protesten war der republikanische Ministerpräsident Sersch Sargsjan im April zurückgetreten. Danach übernahm Karen Karapetjan geschäftsführend das Amt des Regierungschefs. (Reuters/jW)