Mitte Juli wird eine bisher unveröffentlichte Räuber-Hotzenplotz-Geschichte aus dem Nachlass von Otfried Preußler (1923–2013) erscheinen, wie der Stuttgarter Thienemann-Verlag am Montag mitteilte. »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete« ist 50 Jahre alt: Wachtmeister Dimpfelmoser steht nach dem Gefängnisausbruch des Titelhelden der Schweiß auf der Stirn, Seppel und Kasperl wollen den Räuber einfangen und auf den Mond schießen. Das Theater Düsseldorf will das Stück am 11. November uraufführen. (AFP/jW)