USA heben Schutz für Honduraner auf

Washington. Die US-Regierung hat den Schutzstatus für etwa 60.000 Honduraner aufgehoben, die unter einer Sonderregelung in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten. Den Betroffenen werde eine Frist von 18 Monaten eingeräumt, um ihnen »einen geordneten Übergang« zu ermöglichen, hieß es in einer Mitteilung des Heimatschutzministeriums vom Freitag (Ortszeit). Ihre vorläufige Aufenthaltserlaubnis endet somit am 5. Januar 2020. (AFP/jW)