New York. Nach dem Rückzug der Bewerbung Israels für einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat die Bundesregierung angekündigt, an der deutschen Kandidatur festzuhalten, wie eine Sprecherin des Außenministers am Sonnabend erklärte. Deutschland und Israel hatten sich mit Belgien um zwei der nichtständigen Sitze in den Jahren 2019 und 2020 beworben. (dpa/jW)